Al Massimo Sbrighi va in scena l’ultimo impegno dell’anno per il Ravenna Women, reduce dalla partita di Coppa Italia contro l’Empoli di giovedì, che vede le giallorosse opposte al Cittadella.

Le venete sono una squadra ostica e lo dimostrano subito al 3′ minuto, quando Canciello prova ad impegnare Copetti con una conclusione centrale, facilmente preda dell’estrema difensore romagnola.

Al 20′ Peruzzo si invola sulla fascia e, dopo una serie di finte, prova a servire una compagna, ma la palla attraversa tutta l’area senza che nessuna delle granata possa creare problemi a Copetti.

Al 29′ il Ravenna passa in vantaggio: Costa si lancia bene sulla sinistra e lascia partire una conclusione che Toniolo sporca sulla traversa; la palla rimbalza in campo e Marengoni ci si avventa come un’aquila sulla preda. Per la neoarrivata è la prima rete in maglia giallorossa in campionato, che segue quella messa a segno contro l’Empoli in Coppa Italia.

Al 44′ Barbaresi calcia una punizione che diventa insidiosa per Toniolo, ma l’estremo difensore veneto toglie la palla dall’angolo alto destro della porta e sventa la minaccia.

Le squadre vanno quindi al riposo sul punteggio di 1 a 0.

Ma il Cittadella non ci sta a perdere e lo dimostra dopo trenta secondi dal calcio d’inizio del secondo tempo quando Saggion viene trovata da un lancio di una compagna e si invola verso la porta ravennate, evitando anche Copetti in uscita. Per fortuna delle giallorosse, la conclusione della 24 granata è imprecisa e si spegne sull’esterno della rete.

Al 54′ arriva il pari: la neoentrata Scarpelli trova uno spiraglio nella difesa ravennate e di destro batte Copetti.

Al 64′ però il Ravenna rimette la testa avanti: da un calcio d’angolo proveniente dalla destra, la difesa granata si fa quasi male da sola, deviando la palla che sbatte sul palo quando Toniolo può solo guardare. La palla, rimbalzata in campo, finisce sui piedi di Giovagnoli che conclude a rete, issandosi così a quota tre reti realizzate in stagione.

Al 67′ il Cittadella riacciuffa immediatamente il pari, quando un lancio proveniente dalla zona centrale del campo giunge a Zorzan, la quale si invola verso la rete e batte Copetti.

Al 73′ arriva il sorpasso per le ospiti: un cross dalla destra trova Zanni che colpisce di destro al volo ed insacca.

All’85’ di nuovo Zanni ha l’occasione per segnare, ma non arriva per un soffio in spaccata sulla palla.

Il Ravenna prova a trovare il pari riversandosi completamente in attacco nei minuti finali, ma le ospiti mantengono le posizioni e resistono all’assalto romagnolo, condannando le Leonesse a chiudere questo 2020 con una sconfitta interna.

Dopo le vacanze di Natale, che serviranno alle ragazze di mister Recenti per ricaricare le energie, inizieranno i recuperi delle partite rinviate a novembre per il Covid. Ad attendere le Leonesse ci sarà il Perugia.

Tabellino

Ravenna Women-Cittadella Women 2-3 (1-0): Marengoni 29′, Giovagnoli 64′ (RW); Scarpelli 54′, Zorzan 67′, Zanni 73′.

Ravenna Women: 22 Copetti, 5 Greppi, 7 Barbaresi, 13 Crespi, 14 Ligi (dal 86′ 21 Melis), 16 Capucci, 23 Morucci (dal 77′ 9 Cimatti), 25 Giovagnoli, 28 Costa (dal 46′ 26 Raggi), 43 Marengoni, 46 Benedetti. A disp: 6 Picchi, 17 Filippi, 19 Jaszczyszyn. Allenatore: Alessandro Recenti

Cittadella Women: 1 Toniolo, 2 Begal (dal 46′ 16 Zanni), 3 Casarotto, 5 Peruzzo, 6 Masu, 8 Novelli (dal 78′ 4 Baldo), 10 Rigon, 11 Canciello (dal 46′ 13 Pizzolato), 22 Cacciamali (dal 46′ 20 Scarpelli), 23 Novelli, 24 Saggion (dal 64′ 9 Zorzan). A disp: 7 Meneghetti, 12 Ruotolo, 14 Carpanese, 19 Meggiolaro. Allenatrice: Ilenia Nicoli

Reti: Marengoni 29′, Giovagnoli 64′ (RW); Scarpelli 54′, Zorzan 67′, Zanni 73′.

Arbitro: Cerbasi (sez. Arezzo) Assistenti: Concari (sez. Parma), Scafuri (sez. Reggio Emilia)