Si è concluso in maniera alquanto sfortunata il giro in bicicletta di un 79enne lughese uscito nel pomeriggio di mercoledì di casa per alcuni chilometri di attività sportiva. L’uomo, giunto alla rotonda della Pieve di Bagnacavallo, è caduto a terra riportando gravi ferite. L’incidente è al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna che dovrà stabilire se il ciclista è caduto da solo o se nel sinistro è coinvolto un altro mezzo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118, arrivato alla Pieve con un’ambulanza. Dopodiché, viste le ferite riportate, il 79enne è stato trasportato in via precauzionale al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena