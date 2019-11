Riqualificazione ponti: approvati i progetti per i ponti a Roncalceci, Bagnacavallo e Riolo Terme

Sono 5 i ponti sui quali si sono concentrati gli interventi della Provincia nell’ultimo periodo per la manutenzione delle infrastrutture del territorio ravennate. Il piano è quello di riqualificare almeno due ponti all’anno intervenendo per tempo, evitando così non solo situazioni di pericolo, ma anche ulteriori disagi per i collegamenti, disponendo la chiusura dei manufatti solo per il tempo necessario ai cantieri. Nell’ultimo piano di investimenti sono così rientrati il ponte Felisio a Solarolo e il ponte Albergone fra Bagnacavallo e Russi. I prossimi cantieri riguarderanno il ponte sul Senio fra Bagnacavallo e Lugo, lavori già affidati, il ponte sul fiume Montone a Roncalceci e il ponte della chiusa a Riolo Terme. Nel 2021 sono già previsti altri interventi, in particolare il ponte di competenza provinciale a Tebano e il ponte a Masiera