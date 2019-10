Scontro fra 4 auto a Castiglione: gravissima una donna di 74 anni

Quattro auto coinvolte, diverse persone ferite. È il pesante bilancio dell’ultimo incidente stradale lungo le strade della provincia di Ravenna, avvenuto intorno alle 18.15 a Castiglione di Ravenna, in via Camillo Torres, all’altezza del civico 182 con dinamiche al vaglio dei Carabinieri di Cervia-Milano Marittima, intervenuti sul posto a fianco degli operatori del 118 e di una squadra dei Vigili del Fuoco. Al loro arrivo i soccorritori hanno trovato una Volkswagen Polo ribaltata in mezzo alla carreggiata, su una fiancata. Fuori strada, nel campo poco sotto la carreggiata, era precipitata una Kia. Poco più avanti, lungo la strada, invece, una Opel Astra con il posteriore distrutto e una Peugeot con il muso ormai mancante.