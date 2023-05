È in programma nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 maggio l’ottava edizione di Buongiorno Ceramica, progetto promosso e coordinato a livello nazionale da AiCC, l’Associazione italiana città della ceramica. Buongiorno Ceramica è la festa diffusa della ceramica italiana, che si svolge contemporaneamente nelle 45 città italiane della ceramica, portando il pubblico di appassionati e di curiosi dentro le botteghe, i laboratori e gli atelier dove la ceramica artistica e artigianale viene pensata e creata tutti i giorni.

Buongiorno Ceramica mette al centro il fare ceramica, il valore del fatto a mano e del pezzo unico, la magia e il fascino dei luoghi dove gli oggetti e le opere d’arte prendono vita, gli artigiani e gli artisti che portano avanti la tradizione della ceramica e la rendono viva con il loro lavoro quotidiano.

Il progetto a livello nazionale mantiene la stessa formula degli anni scorsi e ha quindi come protagoniste 45 città di antica tradizione ceramica in Italia; in parallelo, la quarta edizione di Good Morning Ceramics! si svolge anche all’estero, in diversi paesi europei.

Consolidando e sviluppando il format delle edizioni precedenti, Faenza organizza per i due giorni un programma articolato con l’obiettivo di valorizzare botteghe, artigiani e artisti della ceramica e di far conoscere al pubblico questi luoghi ricchi di fascino in cui quotidianamente si produce ceramica.

Sabato 20 maggio saranno infatti 24 le botteghe e i laboratori ceramici faentini che aprono le porte al pubblico, mostrando la propria produzione ma soprattutto ciò che sta dietro all’oggetto ceramico, con le varie fasi di lavorazione e decorazione; saranno diverse anche le occasioni per mettere le mani in pasta, partecipando a laboratori didattici per adulti e bambini. Diversi sono i laboratori che recentemente hanno spostato o aperto una nuova sede e sono quindi alla loro prima partecipazione a Buongiorno Ceramica: Pantoù Ceramics, Paola Laghi e Studio Lemure sono le novità di questa edizione, oltre a Ar3, Officina Ceramica faenza di Andrea Kotliarsky e La bottega delle ceramiste, che si presentano in una veste rinnovata.

Anche lo Spazio Mondial Tornianti Gino Geminiani partecipa insieme ai laboratori, con una mostra di opere di artisti e allievi dell’associazione e Raku in corte (20 maggio, dalle 15), riprendendo la tradizione delle cotture raku ideata da Gino nelle prime edizioni di Buongiorno Ceramica.

Domenica 21 maggio si consolidano gli eventi in Piazza Nenni-Molinella, organizzati da Ente Ceramica Faenza.

Si partirà alle 8.30 del mattino con la Colazione del Ceramista, con cui i ceramisti daranno “letteralmente” il Buongiorno Ceramica alla città: le tazzine in ceramica realizzate dai ceramisti faentini saranno accompagnate dal caffè offerto da Mokador srl, sponsor dell’evento, e da una piccola colazione offerta ai partecipanti (caffè e tazzina 10 euro).

Novità di quest’anno sarà poi il Gelato del Ceramista: a partire dalle 16, sempre in Piazza Nenni-Molinella, sarà possibile fare merenda con il gelato di Peace & Cream servito in coppette in ceramica, realizzate dai ceramisti faentini appositamente per l’occasione (gelato e coppetta 12 euro). Nel frattempo, il pubblico potrà partecipare alla prima edizione delle Olimpiadi della Ceramica, con una serie di sfide e animazioni con l’argilla per adulti e bambini, insieme ai ceramisti: Tiro a segno (lancio di palline di argilla cruda), Indovina il peso, Lucignolo più lungo, Palline in quantità (realizzare delle palline perfette, rispettando un determinato diametro, entro un tempo prestabilito) e Aggiungi il manico (con gli occhi bendati, aggiungere un manico in argilla cruda a una brocca). L’evento nasce da una idea di Andrea Kotliarsky e viene organizzato da Ente Ceramica Faenza.

Alle 18 torna in Piazza Nenni-Molinella anche l’Aperitivo del Ceramista, con il vino dei produttori del territorio nei bicchieri in ceramica realizzati per l’occasione da una trentina tra botteghe ceramiche e ceramisti faentini. I bicchieri saranno venduti tutti a 15 euro; l’aperitivo sarà accompagnato da una performance musicale di Lorenzo Travaglini.

Collaborano con Ente Ceramica Faenza, per l’Aperitivo del Ceramista, Confcommercio Ascom Faenza-Sindacato Panificatori e Associazione Torre di Oriolo.

Si consolida anche la collaborazione con ISIA Faenza, iniziata nel 2022, con il progetto FAENZA MIA/In dialogo, presentato da Ente Ceramica Faenza e ISIA Faenza Design e Comunicazione alla Galleria Comunale d’Arte-Molinella. Il progetto è stato sviluppato dagli studenti del secondo anno del biennio specialistico in Design della Comunicazione nel corso tenuto dal prof. Alessandro Gori.

FAENZA MIA / In dialogo vuole ulteriormente estende l’indagine avviata lo scorso anno sull’identità di Faenza, intesa non solo come città della ceramica. La mostra coinvolge oltre trenta eccellenze ceramiche faentine e diciassette giovani graphic designer di ISIA Faenza impegnati a sviluppare il tema della corrispondenza biunivoca tra comunicazione visiva e identità artigianale. Un dialogo che all’interno dello spazio espositivo si consolida entro un allestimento giocato tra presenza materiale e rappresentazione grafica del manufatto ceramico. La mostra inaugura venerdì 19 maggio alle 18.30 e sarà visitabile il 20 e il 21 maggio; dal 30 maggio sarà poi riallestita al primo piano di Spazio Ceramica Faenza, fino al 3 settembre.

Partecipano a Buongiorno Ceramica anche i musei faentini: il MIC, con la performance “1 secondo, 1 grammo” di Luisa Turuani (20 maggio ore 16) e una visita guidata dal titolo “Ceramiche di pace e di guerra: il potere dei musei”, in collaborazione con Emergency (21 maggio ore 16); il Museo Tramonti, con la mostra Gallotauri. Il segno e la forma di Mario Bertozzi; il Museo Carlo Zauli, con la proiezione del docufilm Focus on Vangi (20 maggio ore 17.30) e l’inaugurazione della mostra Conjunction dell’artista turca Yeliz Saydan (21 maggio ore 17).

Lo Studio Ivo Sassi in Via Bondiolo 11 apre le porte al pubblico sabato 20 e domenica 21 maggio, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Casa Museo Raffaele Bendandi il progetto Ambiente, risorse naturali e creatività, mostra di arte scultura e ceramica che sarà visitabile sabato 20 maggio dalle 16 alle 19 e domenica 21 maggio dalle 10 alle 13.

Tra le particolarità di quest’anno: sabato 20 maggio, dalle 15 alle 18, sarà possibile visitare lo scavo archeologico di Palazzo delle Esposizioni, dove sono stati rinvenuti i resti di una bottega di ceramisti a Faenza fra XV e XVI secolo. La partecipazione all’evento, dal titolo De bona terra et non de tuvo, è su prenotazione obbligatoria al numero 339-5963497.

Inoltre, apre al pubblico domenica 21 maggio alle 18 lo spazio permanente dell’artista ligure Paolo Anselmo in Via Nuova 31, con la mostra Art Deposit Faenza, collettiva di 15 artisti internazionali, a cura di Jean Blanchaert.

Importante segnalare la collaborazione con Distretto A Weekend, con alcuni spazi che sono inseriti in entrambi i “circuiti”. Diversi, inoltre, gli spazi partecipanti che appartengono alle “Case e Studi delle Persone Illustri dell’Emilia-Romagna”, avendo recentemente ricevuto il riconoscimento da parte della Regione Emilia-Romagna (Studio Ivo Sassi, Museo Tramonti, Museo Carlo Zauli, Casa Museo Raffaele Bendandi).

Anche il Museo Diocesano di Faenza conferma la sua partecipazione a Buongiorno Ceramica con lo Spazio espositivo Chiesa di Santa Maria dell’Angelo, dove è in corso la mostra Anastasis. Oltre la notte. Per la rassegna Musica e Spirito, si terrà qui il concerto per coro, solisti e orchestra della Cappella Musicale di San Francesco di Ravenna, in collaborazione con la Scuola di Musica G. Sarti (sabato 20 maggio ore 21).

Partecipano a Buongiorno Ceramica 2023 anche Officina Matteucci, con la mostra Sospeso… è l’attimo di Aida Bertozzi e Tiziana Del Vecchio, a cura di Matteo Zauli (inaugurazione venerdì 19 maggio, ore 18.30); Bottega Bertaccini – Libri e Arte, con la mostra Il calore e il colore di Elena Modelli e Lietta Morsiani; lo Studio Martino Neri con una mostra di scultura dell’artista ceramista Silvia Piani, a cura di Filippo Maestroni.

Il programma faentino della quinta edizione di Buongiorno Ceramica! è organizzato da Ente Ceramica Faenza e Comune di Faenza, in collaborazione con Faenza Centro.