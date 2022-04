“Il consigliere Alessio Grillini faccia sul serio e esca dalla maggioranza o batta i pugni sul tavolo affinché la Giunta del Comune di Faenza faccia qualcosa per risolvere il problema delle strade dissestate lungo via Canal Grande”. Così il Consigliere Comunale e Consigliere Regionale della Lega Andrea Liverani attacca l’esponente di Italia Viva dopo la denuncia della situazione attraverso un’interrogazione all’esecutivo che egli stesso sostiene.

“Come Lega da tempo portiamo, attraverso interrogazioni e interpellanze, avanti il tema della necessità di interventi per la sicurezza stradale in zona. Tuttavia le modalità utilizzate da Grillini ci rendono perplessi: faccia sul serio e si batta perché il Comune affronti il problema. Le uscite sulla stampa sembrano una passerella mediatica con l’unico obiettivo di racimolare voti”, Continua il Consigliere Leghista: “Ad avere bisogno non è soltanto Via Canal Grande ma la maggior parte delle strade comunali, che da anni sono lasciate a loro stesse; un altro grande problema, che tutti gli anni si ripresenta, è quello dello sfalcio del verde pubblico che è totalmente fuori controllo e rischia di diventare pericoloso per gli automobilisti” conclude Liverani.