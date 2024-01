“Sono anni che chiedo alla Regione di intervenire sul contenimento delle nutrie sugli argini, ma nemmeno dopo i disastri dell’alluvione sono stato ascoltato, anzi, si è sempre minimizzato il collegamento tra alluvione e le condizioni dei fiumi.

Oggi finalmente qualcosa si muove.” interviene il consigliere regionale Andrea Liverani “Già da qualche mese si sta assistendo a un cambio di direzione con la pulizia e la manutenzione dei corsi d’acqua, è notizia di oggi anche l’approvazione dell’uso di armi da fuoco per eliminare le nutrie. Non posso che sostenere la recente decisione della Provincia che ha deciso di istituire un corso di formazione con prove pratiche al poligono di tiro affinché gli operatori possano dare la caccia ai roditori usando anche le carabine” continua Liverani “Sono totalmente in accordo con Lorenza Mazzotti, comandante della polizia provinciale di Ravenna, che ha dichiarato come le tane siano state un significativo elemento che ha aggravato la situazione degli argini a maggio contribuendo al verificarsi degli eventi drammatici che hanno colpito la nostra regione. Manutenzione e prevenzione sono fondamentali per garantire la sicurezza degli argini e proteggerci da alluvioni future” conclude Liverani.