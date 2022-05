Drammatico frontale ieri alle 13 nella strada che da Borello va a Piavola. Da una parte un motociclista residente in zona, dall’altra un gruppo di 7 ciclisti provenienti da Ravenna, che erano arrivati in auto fino a Borello e stavano per completare la loro pedalata per poi fare ritorno a casa.

Secondo i rilievi effettuati dalla polizia locale, il motociclista a bordo della sua Aprilia stava percorrendo la strada provinciale 29 che collega l’omonima frazione del comune di Mercato Saraceno con Borello di Cesena. Il centauro aveva da poco superato alcuni amici incrociati lungo la strada, aveva fatto loro un cenno di saluto e secondo le testimonianze non pare procedesse a una velocità particolarmente sostenuta. Giunto all’altezza del chilometro 2, per cause in corso di accertamento, in prossimità di una curva ha travolto il gruppo di sette ciclisti provenienti dal Ravennate, che stava procedendo nell’opposta direzione. La polizia locale dovrà stabilire chi ha invaso la carreggiata opposta di marcia

I due sono morti praticamente sul colpo. Ferito un altro ciclista: per lui fratture scomposte al gomito ed è stato dimesso ieri in serata.

Marco Iannone era uno fra gli instancabili del Forum Bike. Amministratore delegato di un’azienda del modenese. Lascia la moglie e due figli di 31 e 27 anni.

Adriano Giorgi abitava a Luzzena ed era un ex muratore. Lascia la moglie, due figli e quattro nipoti.

fonte (Corriere di Romagna)