Welfare.Coop — il portale di welfare aziendale cooperativo creato da Legacoop, Federcoop, Assicoop Romagna e Unipol — è stato aggiornato dal punto di vista tecnico ed è pronto per le aziende che sono interessate a riconoscere il Bonus carburante ai loro dipendenti.

Il Bonus carburante è una delle misure introdotte dal Governo per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina e contenere l’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti. La disposizione prevede che, per il 2022, l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti non concorra alla formazione del reddito, fino a un massimo di 200 euro per lavoratore.

Welfare.Coop è a disposizione delle aziende che intendono attivare il Bonus carburante a beneficio dei propri dipendenti. In tal caso vengono applicate condizioni agevolate (2% + IVA).

Una volta caricato il credito del Bonus carburante sulla piattaforma, i dipendenti potranno acquistare i relativi voucher con il nome di “gift card Decreto Ucraina”. I fornitori già presenti in piattaforma sono quattro: IP, Eni, Tamoil e Q8.

Welfare.Coop, il portale del welfare cooperativo, è nato nel febbraio 2021 da un’idea di Legacoop, Federcoop, Assicoop Romagna e Unipol. Sono più di 6.500 i dipendenti che usufruiranno della piattaforma nel 2022, provenienti da 50 aziende romagnole che hanno messo a disposizione dei propri collaboratori oltre 3 milioni di euro.