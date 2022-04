L’ex caserma della Guardia di Finanza che si trova nel centro di Lido di Dante, in prossimità della spiaggia, versa in uno stato di grave degrado e abbandono. Questa situazione ha suscitato preoccupazione per la sicurezza dei residenti.

Perciò il consigliere comunale Renald Haxhibeku ha presentato un’interrogazione al Consiglio comunale.

“La proprietà delle aree – dice Haxhibeku – è stata trasferita a titolo non oneroso dall’Agenzia del Demanio al Comune di Ravenna. La superficie in questione si trova in un punto centrale del paese, il che rende questi due fabbricati molto importanti per il decoro dell’area e anche strategici per la potenziale offerta turistica se valorizzati e risanati dall’incuria e dal degrado.”

Alla richiesta di capire se l’amministrazione avesse già intrapreso azioni volte a prevedere la rivitalizzazione del complesso, ha risposto l’assessora Federica del Conte esprimendo la volontà da parte del Comune di vendere a privati, attraverso un’asta pubblica, il complesso che è stato acquisito gratuitamente.

Del Conte ha dichiarato che è già in corso la fase amministrativa che riguarda la relazione di congruità del bene del terreno che per legge spetta all’Agenzia del Demanio. Una volta ottenuta la valutazione, presumibilmente a partire dei primi mesi del 2023, si partirà con la vendita dell’ex caserma. Gli edifici non hanno vincoli da parte della Soprintendenza e quindi si potrà demolire e ricostruire. Una soluzione che permetterà ai privati che acquisteranno l’area di costruire edifici residenziali che restituiranno decoro alla zona e valorizzeranno la vocazione turistica della località.