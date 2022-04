60 spettacoli per la 47^ edizione del Festival dei Burattini e delle Figure | VIDEO

60 spettacoli per la 47^ edizione del Festival dei Burattini e delle Figure che quest’anno assumerà una veste tutta nuova: gli spettacoli infatti si terranno dal 21 al 26 maggio a Ravenna, dal 26 al 29 maggio a Gambettola, Gatteo e Longiano. Oltre 30 compagnie, artisti provenienti da tutta Italia, ospiti internazionali per un programma pensato per i più piccoli, ma anche per adulti con tematiche molto attuali nella nostra società, come, purtroppo, la violenza sulle donne. Quest’edizione, inoltre, ha come sottotitolo “Il più personale dei piaceri” ed è dedicata ai diritti umani e in particolare al diritto di viaggiare, dopo due anni di pandemia. Un viaggio visto come esperienza di crescita.