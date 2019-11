13° Guidarello Giovani, vince il polo professionale di Lugo

Il polo professionale di Lugo vince la 13esima edizione del Premio Guidarello Giovani aggiudicandosi il premio per l’elaborato in formato digitale del valore di tremila euro, più mille euro per il miglior elaborato assoluto, realizzato dalla classe IV AAFM visitando l’azienda Smurfit Kappa di Massa Lombarda, leader nella realizzazione di imballaggi in cartone ondulato.

L’iniziativa ha coinvolto 450 studenti degli istituti superiori delle province Ravenna e Rimini, che hanno visitato una ventina di aziende del territorio per realizzare gli elaborati.

Il premio per il formato testuale, del valore di quattromila euro, va alla classe IV S dell’istituto statale “Tonino Guerra” di Novafeltria, che ha visitato l’azienda Airiminum2014, gestore dell’aeroporto “Fellini” di Rimini, mentre il premio speciale sostenibilità di impresa (duemila euro) messo a disposizione da Saracirone Group società benefit e da Curti Costruzioni Meccaniche è andato alla IV A SIA dell’ITC Ginanni di Ravenna, con un video sull’impegno del Gruppo Bucci di Faenza.

La premiazione si è svolta questa mattina al Palazzo dei Congressi di Ravenna. Sabato all’Alighieri il Premio Guidarello diretto da Bruno Vespa.