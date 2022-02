“Dopo i nuovi episodi di rapina ai danni di esercenti ed operatori economici, nonché diversi episodi a carico di privati cittadini (furti in abitazione), ritengo doveroso tornare sul tema della sicurezza in città” afferma Stefano Bertozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia, che ha presentato in consiglio comunale un’interrogazione.

“Più volte abbiamo ribadito l’importanza nell’uso della tecnologia per un’efficace attività preventiva e di indagine, videosorveglianza, varchi targhe, control room operativa h24 sono strumenti insostituibili, ma tutto questo senza un’effettiva presenza di forze dell’ordine sul territorio appare del tutto insufficiente. I fatti recentemente accaduti lo dimostrano” afferma Bertozzi.

“L’Amministrazione Comunale oltre a farsi portatrice delle proprie istanze a livello sovracomunale, ed in particolare al tavolo della sicurezza, insistendo sulla necessità di un maggiore e più massiccio coordinamento fra tutte le forze dell’ordine, può e deve agire direttamente sulla Polizia Locale.

Il Nucleo Specializzato di Polizia Giudiziaria dell’Unione ha dato prova nei mesi passati di una notevole capacità investigativa e di intervento, emblematico è il successo ottenuto nel contrastare il fenomeno delle cosiddette “baby gang” che hanno impensierito alcune zone del centro per diverse settimane.

Questo importante nucleo, che meglio di chiunque altro conosce il territorio su cui opera, va potenziato ed utilizzato in maniera ancora più massiccia in chiave investigativa e di presidio del territorio, così come va coinvolto attivamente in tutta quella che è l’attività strategica che va dal banale posizionamento delle telecamere nelle aree sensibili, alla definizione delle strategie complessive” chiede il consigliere di opposizione.

“La presenza costante delle pattuglie in orari serali e notturni deve essere un obiettivo a cui tendere nel brevissimo, è necessario far sentire la presenza in città, per fare questo devono essere trovate e trasferite risorse umane ed economiche, e devono essere avanzate pressanti richieste in chiave sovracomunale.

Non possiamo permetterci di continuare ad essere bersaglio di episodi criminosi più o meno gravi, non possiamo considerarli come un’ineluttabile conseguenza del cambiamento sociale, c’è necessità di un intervento deciso anche in vista dell’imminente uscita dall’emergenza pandemica che tenderà a far aumentare situazioni come quelle accadute in queste settimane.

Come Fratelli d’Italia ho presentato una nuova interrogazione al Consiglio Comunale, è necessario mantenere alta l’attenzione e incalzare l’Amministrazione su un aspetto della nostra vita che deve trovare spazio ai primi posti del quotidiano”.