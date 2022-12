Ocean Viking: i minori non accompagnati saranno accolti nelle strutture del territorio di Ravenna

Sarà la provincia di Ravenna a gestire tutti i minori non accompagnati a bordo della Ocean Viking che arriverà al Terminal Crociere di Porto Corsini il 31 dicembre. Si è conclusa in Prefettura a Ravenna la seconda riunione per predisporre l’accoglienza dei 113 migranti a bordo della nave di Sos Mediterranee. All’incontro hanno partecipato il Comune di Ravenna, la Regione Emilia-Romagna, le forze dell’ordine, le autorità marittime, i vigili del fuoco, la protezione civile, i servizi sociali, le autorità sanitarie, la croce rossa, Caritas e il coordinamento delle associazioni di volontariato.

Da una nuova verifica dei profughi a bordo della nave dell’organizzazione non governativa, è mutato il conteggio dei minori non accompagnati: attualmente a bordo sono 35 e non 34 come inizialmente comunicato. Per lo più giovani fra i 5 e i 17 anni. 6 minori saranno gestiti direttamente dai servizi del Comune di Ravenna all’interno della rete del sistema di accoglienza e integrazione. 1 minore sarà affidato ai servizi sociali dell’Unione della Bassa Romagna, gli altri saranno in carico al Villaggio del Fanciullo per 30 giorni, in attesa che la rete del sistema di accoglienza possa farsene carico.