Il Basket Ravenna Piero Manetti è felice di annunciare la nuova partnership pluriennale con BELFOR, azienda multinazionale che da oltre 70 anni lavora per bonificare, risanare e ripristinare siti, impianti e strutture che hanno subito danni a seguito di incendi, allagamenti e calamità naturali.

“Abbiamo conosciuto il Ravenna Basket in un periodo particolare, dopo gli eventi alluvionali dello scorso maggio quando eravamo impegnati sul territorio per aiutare aziende e famiglie ad uscire dall’emergenza e tornare il prima possibile alla vita di tutti i giorni – spiega Filippo Emanuelli, AD di BELFOR – Da sempre abbiamo a cuore lo sport e tutti i valori che porta con sé, non solo quelli sportivi ma anche e soprattutto quelli sociali e di crescita personale, importantissimi specialmente per i più giovani. Sosteniamo con orgoglio numerosi progetti sportivi, ma un particolare legame ci unisce al basket, bellissimo sport verso il quale proviamo una passione speciale. I suoi principi fondamentali sono infatti gli stessi principi alla base della nostra azienda: l’impegno, la dedizione, la costanza, il rispetto delle regole, la sana competitività e il lavoro di squadra, tutti importantissimi ed essenziali in un campo da basket tanto quanto in un’azienda.

Con l’occasione delle ormai prossime festività natalizie, abbiamo pensato di inaugurare questa nuova partnership con un piccolo gesto che porta con sé molto di più: tutti i ragazzi del settore giovanile giallorosso riceveranno il panettone dell’Associazione Michelepertutti – https://michelepertutti.org -, una associazione che ogni giorno aiuta bambini con bisogni speciali e che BELFOR supporta da diversi anni. Un gesto di solidarietà che vogliamo condividere con il Basket Ravenna e di vicinanza a tutti coloro che hanno vissuto in prima persona le alluvioni degli ultimi mesi”.

“Questa partnership, che nasce da una comune passione per la pallacanestro ma che si estende alla condivisione di valori sociali e culturali, rappresenta un passo significativo – spiega il DG del Basket Ravenna Giorgio Bottaro – per la nostra crescita. Il nostro Club ha un forte sistema di valori etici e morali che è stato apprezzato. Rappresentiamo una comunità, non solo sportiva, con una particolare attenzione per i giovani e per il loro percorso di crescita e di questo siamo orgogliosi”.