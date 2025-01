Con oltre venti iscritti, proseguono a pieno ritmo le attività di sport inclusivo dedicato ai ragazzi e giovani adulti con disabilità residenti nei Comuni della Bassa Romagna.

I corsi attivati, grazie alla collaborazione con il comitato territoriale Csi di Ravenna e l’associazione Gym Academy, sono di baskin (con 14 ragazzi iscritti) e di Nordic walking, che conta invece 8 partecipanti con i relativi caregiver (in questo caso, si prevede che i partecipanti aumentino con l’arrivo della primavera).

«Siamo molto soddisfatti di questo progetto, che ci consente di dare una importante opportunità aggregativa e sportiva alle persone con disabilità – ha commentato Andrea Sangiorgi, sindaco referente ai Servizi sociali e sanità dell’Ucbr -. I numeri di questo primo anno sportivo sono molto positivi e ci spingono a proseguire l’esperienza, senza escludere la possibilità che in futuro vengano attivati ulteriori corsi per altre discipline».

«L’iniziativa riflette un impegno concreto dell’Ausl a favore dell’inclusione sociale e dell’accesso alle opportunità sportive per tutti, indipendentemente dalle condizioni di salute. – sottolineaFederica Boschi, direttrice del distretto sanitario di Lugo -. Con questo progetto vogliamo favorire non solo l’integrazione di ragazzi e giovani adulti con disabilità fisiche e psichiche, ma anche promuovere un ambiente più equo e partecipativo in cui ciascuno possa beneficiare dei vantaggi fisici, sociali e psicologici dello sport».

Il baskin è il basket inclusivo che garantisce l’accesso a persone con diversi tipi di disabilità ed è pensato per coinvolgere coloro che intendono svolgere attività in un contesto sportivo e di squadra. L’attività verrà svolta a cura di tecnici specializzati del comitato territoriale Csi di Ravenna.

Gli allenamenti si tengono nella palestra della scuola media «San Giuseppe» di Lugo (accesso da viale Miraglia 14) il martedì dalle 14.45 alle 16.30 fino al 27 maggio 2025.

Il nordic walking costituisce una pratica estremamente accessibile che non richiede una predisposizione all’attività sportiva, pur garantendo un contesto aggregativo. Le uscite si tengono il sabato dalle 14.30 alle 16.30 con il seguente calendario: a Fusignano nel «Percorso rosso» (ritrovo all’accesso di via Vittorio Veneto) il 18 gennaio, il 15 febbraio, il 15 marzo, il 12 aprile, il 10 maggio; a Lugo nella zona del Canale dei mulini (ritrovo nel parcheggio del Penny) l’1 febbraio, l’1 marzo, il 29 marzo, il 26 aprile, il 24 maggio.

Il progetto, avviato prima in via sperimentale a giugno 2024 e poi stabilmente per l’anno sportivo 2024-2025, si rivolge ai ragazzi dai 17 anni e ai giovani adulti con disabilità (psichiche o fisiche) ed è promosso dall’Unione della Bassa Romagna e dall’Ausl della Romagna, in collaborazione con il comitato territoriale Csi di Ravenna e l’associazione Gym Academy, con il contributo del Rotary club Lugo.

«Attraverso questo sostegno siamo felici di permettere a tanti giovani e adulti con disabilità di sperimentare la gioia dello sport, sviluppare nuove competenze e costruire preziose relazioni sociali – sottolinea la presidenteSimonetta Zalambani -. Ringrazio tutti i soci per aver creduto in questa iniziativa, che renderà la nostra comunità più inclusiva e accogliente».

Per le attività l’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata contattando la segreteria del distretto sanitario di Lugo (0545 214605, oppure 0545 214606, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13). Gli iscritti saranno poi richiamati per opportuni accordi dalla segreteria Csi, che saprà fornire ulteriori specifiche anche in relazione alle diverse situazioni. Sarà richiesta una quota partecipativa per tesseramento e iscrizione.

Anche le associazioni sportive interessate a proporre corsi inclusivi possono contattare il distretto sanitario di Lugo, per avviare nuove collaborazioni.