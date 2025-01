“Nel corso dell’odierno consiglio comunale, il consigliere Igor Bombardi del PD ha sollevato il tema delle recenti interruzioni di energia elettrica che hanno interessato i residenti delle frazioni di Ghibullo, Roncalceci, San Pietro in Trento e Longana e di cui i residenti avevano dato notizia al Consiglio Territoriale, evidenziando la necessità di garantire un servizio efficiente anche nelle aree periferiche della città.

L’assessora competente, Federica Moschini, ha risposto confermando l’attenzione dell’amministrazione comunale sulla questione e informando che i disservizi sono stati causati da un guasto a una cabina di trasformazione media-bassa tensione situata in via Lametta, nella frazione di San Pietro in Trento. La cabina sarà oggetto di un intervento tecnico programmato per il 20 e 21 gennaio 2025, con regolare comunicazione agli utenti interessati.

L’assessora ha inoltre sottolineato che non è stato semplice individuare il guasto: trattandosi di brevi e ripetute interruzioni; il problema ha richiesto tempistiche di accertamento più lunghe rispetto a quelle necessarie per un’interruzione prolungata.

L’attenzione dedicata alle frazioni del forese dimostra l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire equità e vicinanza anche ai cittadini che vivono nelle aree più distanti dal centro, evitando che questi siano svantaggiati rispetto ad altre zone del territorio

Infine, è stata ribadita l’importanza di segnalare tempestivamente ogni interruzione al numero verde di E-Distribuzione (803500) per accelerare le verifiche tecniche. Sul sito web di E-Distribuzione è inoltre possibile monitorare in tempo reale lo stato dei guasti e accedere alle procedure per eventuali richieste di risarcimento.

L’amministrazione auspica che i lavori previsti permettano di risolvere definitivamente i disagi subiti dai cittadini delle frazioni interessate.”