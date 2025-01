In occasione della mostra Una montagna di voci, visitabile nella Manica lunga della Classense fino al 25 gennaio, sono stati promossi alcuni eventi dedicati a grandi e piccoli.

Giovedì 16 gennaio alle 17.30 nella sala Muratori si terrà l’incontro con Daniele Zovi, scrittore e divulgatore, esperto di foreste e di animali selvatici che offrirà un viaggio “sentimentale” attraverso i suoi libri, permettendo di approfondire il suo rapporto con la scrittura, di scoprire curiosi aneddoti della sua vita da forestale e di riflettere sulle montagne, le Alpi e l’umanità che vi gravita attorno. Una bella occasione per lasciarsi ispirare dal suo entusiasmo e dal profondo amore per la natura.

Sabato 18 gennaio alle 10.30 è previsto il laboratorio per i più piccoli (6-10 anni) Un viaggio in montagna. In cammino tra libri e storie. I partecipanti scopriranno la bellezza dei paesaggi montani ascoltando storie e racconti sul tema dedicati alla loro età e parteciperanno a un laboratorio creativo (su prenotazione, segreteriaclas@comune.ra.it).

Mercoledì 22 gennaio alle 16.45 a Casa Vignuzzi l’illustratrice Irene Penazzi condurrà il laboratorio Su e giù per la montagna destinato a bambini dai 6 ai 9 anni.

Nel corso del laboratorio si andrà alla scoperta di materiali naturali e si sperimenteranno i modi per documentare le osservazioni e realizzare un vero e proprio taccuino delle esplorazioni (su prenotazione, vignuzzi@comune.ra.it).

Mercoledì 5 febbraio alle 16.45 sempre a Casa Vignuzzi è previsto un secondo appuntamento dal titolo La nostra capanna. Con carta, stoffa e colori i bambini e le bambine dai 4 ai 6 anni proveranno a costruire una capanna e a disegnare cosa c’è dentro (su prenotazione, vignuzzi@comune.ra.it).

Daniele Zovi

nato a Roana (Vicenza) nel 1952, Zovi ha avuto una lunga carriera nel Corpo Forestale dello Stato, raggiungendo il grado di generale di brigata nei Carabinieri-Forestale per Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Dopo il pensionamento, si è dedicato alla scrittura, diventando una figura di rilievo nella letteratura di montagna contemporanea.

Gli orari di apertura della mostra: da martedì a venerdì 15-18.30; sabato 10-13 / 15-18.30; chiuso il lunedì e festivi.

L’ingresso è libero.