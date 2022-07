L’OraSì Ravenna ha raggiunto un accordo biennale con Ivan Onojaife, centro di 2 metri, che nelle ultime due stagioni ha giocato in B nella Libertas Livorno 1947, in doppio tesseramento con la Pallacanestro Don Bosco (Li) dove è cresciuto.

Nato a Giuliano in Campania (Na) il 12 ottobre 2003, Onojaife lo scorso anno ha disputato 25 partite in serie B producendo 5 punti, 4.6 rimbalzi e una stoppata di media a partita in 18 minuti sul parquet. Per lui anche una medaglia di Bronzo agli Europei Under 16 con la Nazionale azzurra di categoria nel 2019, in squadra con Nicola Giordano. I due sono stati compagni anche in due partecipazioni all’Eurolega giovanile con la maglia della Stella Azzurra Roma nel 2019/2020 e 2020/2021.

Ivan Onojaife: “Sono molto contento di questa opportunità, la prima lontano da Livorno e con un salto di categoria importante. Mi hanno sempre parlato bene della società e quando è arrivata la chiamata di Ravenna non ci ho pensato due volte. Spero di imparare tantissime cose nuove, voglio mettermi alla prova e dimostrare che posso stare in questa serie.

A Livorno lascio il mio cuore e mi porto dietro tanti bei momenti vissuti con le giovanili e le prime esperienze nel mondo senior, ringrazio le dirigenze di Don Bosco e Libertas per avermi dato questa occasione”.

Mauro Montini, direttore sportivo: “L’arrivo di Onojaife è in linea con i piani della società, orientata oggi verso giocatori da far maturare e inserire stabilmente in un contesto senior. Si tratta di un giovane interessante, dotato di grande esplosività, un prospetto sul quale si può lavorare sia dal punto di vista fisico che tecnico. Dipenderà naturalmente dalla sua capacità di crescita e di applicazione in una categoria nuova e più elevata”.