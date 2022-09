Orbite è Campione d’Italia. I ravennati Lorenzo Monti e Marco Zoli hanno vinto la tappa nazionale di Caorle (VE) aggiudicandosi lo scudetto nella categoria U20 per la stagione 2021/2022. Come ciliegina sulla torta a testimoniare un’annata fantastica si è aggiunto anche il premio di MVP della stagione vinto dal ravennate Marco Zoli. Il duo Orbite ha terminato la tappa veneta perdendo solo un set contro la coppia Milani – Sartore nella fase a gironi.

La giovane coppia ha poi proseguito il torneo vincendo tutti i turni ad eliminazione per 2-0. In finale, Monti e Zoli hanno ritrovato il duo formato da Moro e Armellini gli stessi che avevano sconfitto i ravennati nella finale della tappa nazionale di Cordenons (PN).

Alla Peter Pan Arena di Caorle, il match valevole per lo scudetto si è concluso in poco più di mezz’ora grazie ad un muro di Monti che ha regalato la medaglia d’oro ai ravennati.

Come dice il detto, il lavoro paga e per la giovane coppia il sogno scudetto si è avverato. Dopo due anni di duro lavoro agli ordini dei coach Patrick Bandini, Marco Negri e Gabriele Mazzotti la coppia ravennate è finalmente riuscita a cucirsi il tricolore sul petto.

Per una società nata da poco più di due anni, come Orbite, si tratta di un vero e proprio successo che è frutto di un gran lavoro da parte di tutti i componenti della società.

Tra i ringraziamenti non possono mancare quelli agli sponsor Exit Ravenna e O.R.I di Altini Annamaria, ma non possono certamente mancare anche il Bagno Marinamore che ha ospitato gli allenamenti dei ragazzi per tutta la stagione estiva e la società BVL Ravenna che ha contribuito a tenere alti gli allenamenti della coppia Campione d’Italia