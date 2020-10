Continua il percorso di avvicinamento all’inizio del campionato per gli Aviators che domani venerdì 16 ottobre alle ore 19.15 affronteranno a Lugo la formazione bolognese dell’Olimpia Castello, appuntamento previsto ancora a porte chiuse.

Fino ad ora sono state tutto sommato positive le uscite dei lughesi che hanno dimostrato di avere ben recepito il credo cestistico di coach Tumidei che si fonda su impegno, intensità di gioco oltre alla coesione di squadra. Squadra che si presenta ai nastri di partenza in buona parte rinnovata nell’ottica di svolgere un ruolo ben determinato in un campionato, quello di C Gold, che si preannuncia di alto livello tecnico con diverse formazioni che mirano a posizionarsi nei piani alti e nell’ottica di occupare quelli che, in attesa del calendario ufficiale, saranno gli unici quattro posti disponibili per i playoff.

Ed a proposito di campionato, che vedrà esordire in casa i biancoverdi alla seconda giornata prevista ad inizio novembre, la società sta valutando, qualora fosse confermata la parziale possibilità di accesso per i tifosi in tribuna, varie modalità di ingresso all’impianto che dovranno essere comunque eseguite con una procedura di prenotazione, non essendo a quanto pare permessa l’apertura della biglietteria. Tra le varie soluzioni potrebbe essere istituita anche una formula con abbonamento nominale che permetta di facilitare le procedure di registrazione previste dalle attuali disposizioni in vigore.