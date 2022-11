Reduce dalla doccia fredda di Chiusi, l’OraSì Ravenna torna in campo al Carisport di Cesena per riprendere il proprio percorso di crescita, che nelle precedenti quattro partite aveva portato a grandi passi in avanti, con due vittorie e due gare combattute fino alla fine contro alcune delle migliori squadre del girone.

Davanti al proprio pubblico, che si sta dimostrando ancor più del solito un fattore decisivo nel rendimento della giovane squadra di Coach Lotesoriere, i giallorossi attendono quella che sulla carta è forse la favorita alla vittoria del campionato nel Girone Rosso di Serie A2, ovvero l’Apu Old Wild West Udine. I friulani tra l’altro sono a loro volta in cerca di riscatto dopo la batosta casalinga patita nello scontro diretto contro Pistoia.

La palla a due è in programma alle ore 17 di domenica 20 novembre al Carisport di Cesena. Arbitri della partita saranno Valerio Salustri di Roma, Luca Bartolini di Fano (PU) e Francesco Cassina di Desio (MB).

Alla partita saranno ospiti 3 atlete della Società Ginnastica Artistica Renato Serra Cesena, che fanno parte della squadra di Serie A1 femminile: Nicole Bianchi, Elisa Agosti (Nazionale juniores) e Chiara Barzasi, oro ai Giochi del Mediterraneo a giugno e campionessa Europea a squadre ad agosto. Le 3 atlete saranno accompagnate dal tecnico Massimo Gallina.

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere

“Affrontiamo una partita con coefficiente di difficoltà massimo: Udine da tre anni lavora al salto di categoria, affidata ad una guida tecnica di livello superiore, e con un roster anch’esso con una fisicità di livello superiore e di grande qualità. Non inganni la loro ultima sconfitta: il nostro approccio deve essere umile ed improntato al sacrificio difensivo. Abbiamo grande voglia di riprendere quanto di buono avevamo prodotto da Nardò a Cento, e dimostrare in primis a noi stessi che i 25′ finali di Chiusi siano stati un incidente sulla giusta strada che avevamo imboccato e mantenuto per quattro settimane”.

Le altre partite della 9° giornata di Serie A2 Girone Rosso (27/11 ore 18)

UEB Gesteco Cividale – Tassi Group Ferrara (26/11 ore 20)

Staff Mantova – Fortitudo Kigili Bologna (ore 17)

HDL Nardò – Allianz Pazienza San Severo (ore 17)

Caffè Mokambo Chieti – RivieraBanca Basket Rimini

Giorgio Tesi Group Pistoia – Umana Chiusi

Unieuro Forlì – Tramec Cento

La classifica

Giorgio Tesi Group Pistoia 14, Tramec Cento, Apu Old Wild West Udine 12, Unieuro Forlì, UEB Gesteco Cividale, Fortitudo Kigili Bologna 10, Allianz Pazienza San Severo, Staff Mantova, HDL Nardò, Tassi Group Ferrara 6, Caffè Mokambo Chieti, OraSì Ravenna, Umana Chiusi, RivieraBanca Basket Rimini 4.

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2022 il Basket Ravenna si schiera al fianco delle donne e dell’associazione Linea Rosa offrendo uno speciale biglietto d’ingresso a 5€ per tutte le donne.

Prima della partita l’associazione Linea Rosa, in collaborazione con i Leoni Bizantini, sarà inoltre presente al Carisport con un banchetto, dove sarà possibile acquistare gadget speciali (con prezzi variabili da 1€ a 10€) per sostenere la lotta contro la violenza di genere.

Biglietteria

La biglietteria del Carisport aprirà dalle ore 16 di domenica (così come i cancelli del palazzetto).

I biglietti sono disponibili in prevendita presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, e anche sul sito ( https://www.vivaticket.com/it/Ticket/bkt-ravenna-p-manetti-s-dil-a-r-l-vs-pallacanestro-udine/197635 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ).

Questi i prezzi:

Poltrona: 22 euro

Biglietto intero primo anello: 17 euro

Biglietto ridotto (genitore atleta Basket Ravenna): 12 euro

Biglietto ridotto (universitari e over 65): 12 euro

Biglietto ridotto (under 18 e atleta basket giovanile): 5 euro

Biglietto speciale donna: 5 euro

Biglietto omaggio (atleta Basket Ravenna)

Biglietti gratuiti per i ragazzi delle società sportive di Cesena

Ancora disponibili i biglietti gratuiti per i ragazzi e le ragazze delle società di basket cesenati: Livio Neri, Cesena Basket e Nuova Virtus Cesena femminile. I tagliandi gratuiti sono offerti grazie al contributo di Romagna Iniziative, consorzio di aziende romagnole con sede a Cesena.

Biglietti disponibili fino ad esaurimento.

Per tutti i genitori garantito l’ingresso ridotto a 12€.

Accesso al palazzetto

Ingresso tifosi di Ravenna:

Via G. Ambrosini

Piazzale Paolo Tordi

Per raggiungere il Carisport da Ravenna tramite l’E45 si consiglia di prendere lo svincolo per Cesena/Via Emilia. In seguito, alla Rotonda Paul Harris, prendere la terza uscita (via Emilia Ponente/SS9) in direzione Cesena. Proseguire per circa 1,5 km, superare un’altra rotonda prendendo la seconda uscita verso via Cattaneo, quindi, dopo altri 500 m, svoltare a sinistra in viale della Resistenza, poi alla rotonda prendere la terza uscita in via Giuseppe Di Vittorio, per raggiungere poi l’ultima rotonda indicata nella mappa e dirigersi verso il parcheggio in via G. Ambrosini.

