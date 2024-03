La terza e conclusiva prova di Campionato Regionale Lead senior si è svolta al centro sportivo di Ravenna, alla Torre dell’Istrice. La società ravennate ha centrato la vittoria fra le donne con Caterina Pazzaglia. Terza, per la prima volta su un podio senior, Sofia Marsigli della Carchidio Strocchi Faenza, presente anche con la giovanissima Ginevra Castellari. L’Istrice ha incamerato il primato nella graduatoria riservata ai team grazie agli ottimi piazzamenti in finale di Giulia Pironi, Giulia Asirelli e Ludovico Ravaglia, consolidando così anche il dominio già suo nella classifica del circuito. Per quanto concerne il titolo individiale, Caterina Pazzaglia è balzata al comando dopo l’ultima tappa, ma non va dimenticata la compagna di squadra Sara Arcozzi, ferma per motivi di salute, ma vincitrice delle prime due gare e alla fine risultata terza nonostante disponesse soltanto di due punteggi validi.