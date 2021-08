Nell’OraSì che va formandosi per la stagione 2021/22 una conferma è quella di Davide Denegri, guardia classe 1998 che lo scorso anno in giallorosso ha chiuso con 10.1 punti e 3 assist in 27 minuti di media a partita.

La speranza di giocare con il pubblico

“Sono molto contento di poter continuare la mia avventura a Ravenna, ho fatto un primo anno di ambientamento, mi sono trovato bene e sono sicuro che nel prossimo potrò ancora crescere e migliorare – esordisce il numero 11 nativo di Serravalle Scrivia – Mi piacerebbe giocare davanti ai tifosi di Ravenna, so che sono molto calorosi e spero vivamente di sentirli vicini non solamente attraverso i social, già nel finale della scorsa stagione ho percepito tanto entusiasmo. È stata un’estate d’oro per lo sport italiano, con tanta partecipazione per le vittorie Olimpiche e spero si possa tornare a vivere emozioni con il pubblico sugli spalti”.

L’OraSì che verrà e l’importanza del gruppo

“È stata mantenuta buona parte dell’ossatura dell’anno scorso e questo faciliterà l’ambientamento dei giocatori nuovi e la formazione del gruppo, grazie anche alla presenza di Daniele Cinciarini. Mi piace la squadra che si sta formando, con diversi ragazzi giovani che avranno tanti minuti: spero di trasmettergli l’esperienza che ho vissuto negli ultimi anni, simile alla loro, e potergli dare qualche consiglio.

Con il coach abbiamo avuto un colloquio telefonico, non appena ci vedremo di persona parleremo più approfonditamente di tutto e ci metteremo al lavoro per trovare la giusta sintonia anche in campo. Manca poco, non vedo l’ora di ripartire”.