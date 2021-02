Sono gli ultimi giorni per ammirare la mostra Sogni nel cassetto, personale di Laura Pagliai in esposizione fino al 28 febbraio nella vetrina di Bottega Matteotti a Bagnacavallo.

L’artista analizza l’esistenza umana da punti di osservazione inusuali, curiosi, originali ed emotivamente intensi, con personaggi che si inseriscono delicatamente in strutture di forma cubica, piccole case che sono punti di riferimento o di partenza per interrogare il mondo e per sognare. In un’atmosfera di malinconica meditazione e di attaccamento alla materia, tra riflessioni di incertezza e inquietudine, si va alla vana ricerca di risposte alla banalità del quotidiano. C’è poi l’elemento poetico del palloncino che richiama la leggerezza dell’animo, la ricerca della felicità, la realizzazione di sogni che nell’installazione centrale sono ancora riposti in un cassetto, in attesa di essere lasciati uscire e realizzati.

Bottega Matteotti è in via Matteotti 26 a Bagnacavallo.

Sogni nel cassetto fa parte di Bottega Matteotti: Arte in vetrina, spazio espositivo permanente curato da Andrea Tampieri, artista e insegnante di discipline artistiche di Bagnacavallo. Le mostre sono curate dall’associazione culturale Controsenso in collaborazione con Bottega Matteotti, con il patrocinio del Comune.