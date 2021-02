Dalla collaborazione con Federalberghi Cervia e l’azienda romagnola Robinson Pet Shop è nato un nuovo club di prodotto dal titolo ‘CERVIA FOR PET’.

Recenti indagini, infatti, hanno evidenziato un aumento degli italiani che scelgono di viaggiare e andare in vacanza insieme al proprio animale domestico.

Diventa perciò importante, nel mondo dell’hotellerie, disporre di servizi e proposte innovative adatte a questo segmento di clientela. Federalberghi però ha pensato non solo di proporre un nuovo prodotto turistico ma di arricchire il progetto: proprio grazie alla partnership con Robinson Pet Shop gli hotel aderenti all’iniziativa potranno disporre di nuovi prodotti e consulenze per offrire vacanze più comode e attraenti.

Robinson Pet Shop è una azienda tutta romagnola con sede a Forlì, leader nel campo della vendita di prodotti di qualità per animali da compagnia. La partnership è mirata a creare visibilità e catturare nuovi turisti per Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata e al tempo stesso realizzare un club di prodotto.

Queste località infatti offrono già molti servizi e attività alternative per passare una vacanza insieme ai nostri amici a 4 zampe che grazie a questa iniziativa potranno godere di ulteriore visiblità.

Le strutture ricettive aderenti al club di prodotto potranno:

Offrire uno speciale kit di benvenuto da regalare ai propri clienti che viaggiano con il proprio animale da compagnia.

Mettere a disposizione informazioni ad hoc all’interno delle strutture come cartine della località di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata personalizzate Federalberghi Cervia e Robinson Pet Shop che evidenziano i servizi per animali presenti nel comune (passeggiate, toelettature, veterinari, negozi, orari utilizzo spiaggia).

Usufruire della promozione BUONI VACANZA realizzata da Robinson Pet Shop che darà la possibilità di spendere fino a 100€ per un soggiorno minimo di 5 notti negli hotel aderenti

Il nostro territorio offre mare e spiagge sempre più attrezzate, la storica pineta, vero e proprio “giardino verde” che avvolge la città, le famose saline di origine etrusca, che tutt’oggi producono un ottimo sale da cucina, il benessere termale con lo stabilimento delle Terme di Cervia, la cultura (la vicinanza a città d’arte come Ravenna) i percorsi enogastronomici, per non parlare dell’opportunità di fare shopping (non è possibile non concedersi almeno una passeggiata tra le boutique del centro di Milano Marittima) e i parchi di divertimento come Mirabilandia o Dedalo, il labirinto di mais più grande d’Europa sono solo alcune delle tante offerte del nostro territorio.

A questo ora si aggiunge un tassello importante per la ricettività della zona ovvero il target pet-friendly che permetterà di sfruttare il turismo di prossimità e di mostrare le bellezze del nostro territorio in maniera nuova.