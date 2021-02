Ravenna WiFi, in arrivo gli ultimi quattro hotspot per accedere alla connessione gratuita della città

Saranno installati nelle prossime settimane gli ultimi 4 hotspot del progetto Ravenna WiFi realizzato grazie alla collaborazione tra Comune e Acantho, società di telecomunicazioni del Gruppo Hera. Le nuove oasi saranno collocate in via Diaz, alla Casa Matha, al Cinema City e in piazza della Resistenza. Saliranno così a 40 i punti di accesso gratuito a internet, che tutti i cittadini e i turisti potranno utilizzare liberamente senza bisogno di credenziali. Avviato nel 2016, il progetto Ravenna WiFi ha visto l’installazione dei primi hotspot nel 2017, e da allora gli utenti utilizzano la rete per fare ricerche su internet, guardere contenuti streaming e scaricare dati. L’analisi della fruizione del wifi ad esempio, nel periodo compreso tra gennaio e dicembre del 2020, ha registrato da 150 a oltre 1.600 utenti connessi contemporaneamente.

Il punto sul piano infrastrutturale del wifi in centro storico è stato fatto oggi nel corso di una conferenza stampa on line a cui sono intervenuti l’assessore con delega a Ravenna digitale Massimo Cameliani e Simone Furlati, responsabile mercato corporate e istituzionale della Direzione Commerciale di Acantho.

L’assessore Cameliani ha sottolineato l’importanza di poter avere accesso ad una connessione ad internet gratuita disponibile in varie zone della città e di come la pandemia abbia acceso i riflettori sul tema delle connessioni e sulla necessità di superare il divario digitale.