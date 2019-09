Martedì 10 settembre i sei ragazzi dell’attuale II A della scuola media di Bagnacavallo hanno usufruito del viaggio premio a Roma per aver vinto il gioco a quiz Dr. Why nell’ambito della Festa dell’Europa svoltasi a Bagnacavallo il 9 maggio scorso.

Accompagnati dal sindaco Eleonora Proni, dall’insegnante Ada Sangiorgi e da rappresentanti di varie associazioni che collaborano alla Festa dell’Europa, Giulia Baldini, Chiara Cavina, Mattia Gordini, Andrea Masotti, Lorenzo Pasini e Anna Tondini hanno avuto come guida per la città la professoressa Paola Longanesi, che ha spiegato loro anche il funzionamento delle varie istituzioni. I ragazzi, che hanno molto apprezzato la visita al Quirinale, hanno poi incontrato nei pressi del Senato l’onorevole Stefano Collina, che li ha salutati calorosamente e si è complimentato per il premio vinto alla Festa dell’Europa.

Per le associazioni erano presenti i rappresentanti di Amici di Neresheim, Auser, Avis, Pro Loco e Tutti per la Scuola.

Nuovi appuntamenti europei sono in arrivo per la Festa di San Michele, in programma dal 26 al 29 settembre, con la realizzazione del progetto All together for Europe e l’incontro di numerose delegazioni di tutte le città partner coinvolte: Neresheim (Germania), Pays d’Othe (Francia), Strzyzow (Polonia), Stone (Gran Bretagna) e Radauti (Romania).