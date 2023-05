Le piogge continuano e la situazione dei fiumi si fa preoccupante anche nel territorio bagnacavallese. Il Comune di Bagnacavallo ha appena emanato un’ordinanza urgente per l’evacuazione della popolazione residente sotto l’argine del fiume Lamone nelle seguenti zone:

– a Boncellino nella via Sottofiume Boncellino dall’incrocio con via Gabina a destra fino all’incrocio con Traversa S. Gervasio e in via Muraglione;

– a Traversara nella via Torri dall’incrocio con via Ca’ del Vento e traverse lato fiume, nella via Entirate fino al cartello di fine località e nella via Palazza.

Tutte le altre persone residenti nei pressi dei fiumi Lamone e Senio devono salire ai piani superiori. Le persone evacuate si possono recare nel centro di accoglienza appena allestito presso il Palazzetto dello Sport di Bagnacavallo.

A tutti, indistintamente, si raccomanda la massima attenzione, di muoversi soltanto in caso di assoluta necessità e di tenersi aggiornati sull’evoluzione della situazione sui canali ufficiali di informazione.

Il Centro operativo comunale (Coc) di Bagnacavallo, con la regia del Centro Coordinamento dei Soccorsi (Ccs) in capo alla Prefettura, resterà operativo per tutta la notte.

Si ricorda che per la Bassa Romagna è a disposizione il canale Telegram delle emergenze (iscrizioni al link https://t.me/bassaromagnaemergenze ) e il sistema di allertamento Alert system ( https://www.alertsystem.it/ e app).

Per emergenze è attivo il numero verde 800 072525.

Info: