L’area del campo sportivo di Brisighella invasa dal Lamone. Esonda il Marzeno, l’acqua in via Cimatti

Il Lamone ha invaso la zona del campo sportivo di Brisighella. Sotto l’acqua anche il parcheggio del Gufo. Una dozzina le frane cadute sulle strade del borgo medievale oggi.

Nel suo tragitto verso Faenza, il fiume ha poi invaso i campi nella zona di San Ruffillo. Critica la situazione anche a San Martino, alle porte della città delle ceramica dove è il Marzeno ad aver nuovamente esondato e ad aver invaso campi e strade, più nello stesso punto dove si erano verificati gli eventi di inizio mese. L’acqua è presto arrivata anche nella zona rossa di via Cimatti, nel borgo di Faenza, dove sta risalendo la strada ripetendo lo stesso scenario del 2 e del 3 maggio. Peggiorata la situazione nella zona di via Lapi, già allagata nel pomeriggio di martedì.

Preoccupazione a Castel Bolognese per il Senio. Alle 19 il fiume era prossimo al sormonto, avendo superato i 7,2 metri d’altezza