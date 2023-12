Domenica scorsa a Bologna, alla presenza dei massimi vertici del partito tra cui l’Onorevole Matteo Richetti, si è tenuto il secondo congresso regionale di Azione, che ha definito i nuovi dirigenti emiliano-romagnoli.

Il neo segretario regionale, il senatore Marco Lombardo, ha illustrato il posizionamento politico del partito “nel campo riformista riconoscendosi a pieno nei valori della nostra Costituzione”. Sono stati inoltre esposti gli obiettivi del suo mandato, fra cui: apertura di sedi in tutte le province, una scuola di formazione politica regionale, un’organizzazione di gruppi tematici, un patto generazionale e una struttura di coordinamento per la Romagna.

Questo nuovo corso si aprirà con le nomine della segretaria ma nel frattempo, a fianco del Segretario ci saranno i ravennati eletti in Direzione Regionale: Filippo Govoni, Chiara Francesconi, Nora Righini e Marco Sartoni.