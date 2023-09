Dimissioni assessore Barzaglia per motivi personali, ma per Fratelli d’Italia: “Tardive e tempistiche sospette”

L’assessore Milena Barzaglia si è dimessa. Decisione presa a marzo, sottolinea in un comunicato l’amministrazione comunale, posticipata ad oggi causa alluvione. La figura dell’assessore però era finita al centro del dibattito politico. Fratelli d’Italia pochi giorni fa ne aveva chiesto la revoca degli incarichi poiché nominata presidente della Montana Valle del Senio Società Cooperatavia di Casola Valsenio, in possibile conflitto di interessi col ruolo di amministratore pubblico.

Milena Barzaglia ricopriva il ruolo più importante a fianco del sindaco. A lei erano state affidate le deleghe a bilancio e lavori pubblici, oltre alle pari opportunità. Proprio i lavori pubblici in questi mesi ricopriranno un ruolo centrale, fra la ricostruzione dopo l’alluvione e i cantieri del Pnrr