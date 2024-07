Autonomia differenziata. Bonaccini: “Così non ci piace”. Piantedosi: “Confrontiamoci sui contenuti”

In una mattinata di confronto dedicata alla riforma delle autonomie locali, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, non poteva mancare uno scambio di battute, anche se a distanza, sull’autonomia differenziata, fra il ministro e il presidente uscente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, collegato via streaming. Le due riforme sono separate e indipendenti l’una dall’altra. Da anni si attende un nuovo testo unico degli enti locali che possa ad esempio agevolare i Comuni dal punto di vista economico-fiscale e al contempo garantire un maggior contributo alla sicurezza da parte delle Polizie Locali. La riforma dell’autonomia differenziata è invece la nuova ristrutturazione regionale voluta dal Governo contro la quale Emilia-Romagna e le regioni governate dal centrosinistra vogliono far partire il referendum abrogativo