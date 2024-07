Grande successo per il pomeriggio di festa, legato alle tradizioni della cucina romagnola, che si è tenuto al Bagno Alvaro di Gatteo Mare – Riviera Romagnola (di cui è titolare la famiglia Spinelli), per l’edizione 2024 di “Miss Tagliatella”, il consueto appuntamento estivo, ideato dalla Lady Chef Albarosa Zoffoli ed organizzato dalla Direzione del Bagno Alvaro e dal ristorante “il Mare in Pentola” di Gatteo Mare. L’evento, seguito da un numeroso pubblico, è stato condotto da Paolo Teti. Sedici concorrenti in gara (donne e uomini), di diverse province italiane, con la partecipazione di altre nazioni, come Olanda, Turchia ed Australia, che sotto la guida degli Chef Zoffoli e Spinelli, a colpi di mattarello, farina e uova, hanno preparato poi “tirato” a mano la sfoglia (come facevano una volta, le nostre nonne) e si sono sfidati per preparare la migliore tagliatella, la “Miss Tagliatella” appunto, uno dei piatti più amati dagli italiani!.

La giuria, composta dalla Lady Chef Albarosa Zoffoli, dagli Chef Alessandro Spinelli ed Andrea Ciuffo, da Milena Togni in rappresentanza del ristorante “il Mare in Pentola” e da Cristina Sapignoli titolare dello storico Molino Sapignoli di Cesena, ha assegnato il primo premio all’australiano Daniel Lusi, 28 anni, di Melbourne, che ha realizzato una sfoglia perfetta. Le sue tagliatelle, hanno rispettato tutti i “canoni” per essere definite “ideali”, quindi si sono aggiudicate il titolo di “Miss Tagliatella 2024”. Daniel attualmente lavora in Italia, in un ristorante di Ravenna, al fine di apprendere tutta la conoscenza della cucina romagnola, in quanto il suo obbiettivo è quello di poter aprire, nei prossimi anni, in Australia, un ristorante tipico con cucina romagnola.

Seconda classificata Carina Meneghelli, 82 anni, di Trevenzuolo (Verona).

Terza classificata Mirella Bertoni, 73 anni, di Borgo Roma (Verona).

Quarta classificata Antonietta Cestaro, 83 anni, di Roverbella (Mantova).

Quinta classificata Laura Sgarbi, 18 anni, di Quingentole (Mantova), neo diplomata alla Scuola Alberghiera di Poggio Rusco.

A conclusione dell’evento, a tutti gli intervenuti, sono state offerte le tagliatelle al ragù; mentre a tutti i partecipanti, il Molino Sapignoli ha omaggiato le proprie farine.