Ancora un incidente stradale, questa volta a Massa Lombarda, nella giornata di sabato 8 giugno. Una donna di 51 anni si trova ora ricoverata al Bufalini di Cesena dopo essere uscita di strada al volante della propria Panda. Il sinistro è avvenuto intorno alle 13, lungo via San Vitale. L’auto, per cause ancora sconosciute, è uscita di strada nell’affrontare una curva, andando a sbattere contro un altro veicolo parcheggiato a bordo carreggiata e finendo poi contro la recinzione di un’abitazione. Al proprio arrivo, il personale medico ha chiesto l’intervento dell’eliambulazna per un trasporto, con il codice di massima urgenza, all’ospedale Bufalini di Cesena. La donna comunque non sarebbe in pericolo di vita. Oltre agli operatori del 118, sul luogo dell’incidente si sono portati anche i Vigili del Fuoco di Lugo, per mettere in sicurezza l’area, e la Polizia Locale della Bassa Romagna per i rilievi di legge.