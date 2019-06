Foresta magica a Faenza, tutta realizzata con palloncini

Una foresta magica, con tanti ospiti, tutta realizzata con palloncini, da venerdì 7 giugno accoglie i clienti del negozio “Vivi la festa” in via Bettisi a Faenza. È un’opera di Alessandro Patanè, artista del palloncino, vincitore di numerosi concorsi e consacrato a livello internazionale dal secondo posto al World Balloon Convention 2016, distintosi agli occhi del grande pubblico anche ad Italia’s Got Talent.

La foresta, formata da 2500 palloni, rimarrà in esposizione fino alla fine del mese ed ha già attirato l’attenzione di diverse classi delle scuole del centro storico faentino, mentre nella giornata di domenica sarà lo scenario che ospiterà una lezione aperta a tutti e dedicata alla Balloon Art