Ultimo giorno di scuola a ripulire la spiaggia per gli studenti del Morigia

Ultimo giorno di scuola a ripulire le spiagge, in barca e a fare attività fisica. Un centinaio di studenti delle prime dell’istituto Morigia, venerdì, non erano in classe, ma a Punta Marina, per una mattinata di scuola differente dal solito. Insieme al WWF, infatti, le ore iniziali sono state utilizzate per pulire la spiaggia, continuando quindi a perseguire gli obiettivi fissati durante i fridays for future e i due scioperi per contrastare l’inquinamento e il surriscaldamento globale. Terminata la pulizia, le altre ore sono state un alternarsi di sport e divertimento, in barca, in canoa oppure esercizi ginnici in riva al mare