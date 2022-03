Il progetto ICARE ha predisposto un opuscolo rivolto ai profughi ucraini e dedicato alle buone pratiche e comportamenti per prevenire la diffusione del Covid.

Il progetto europeo è promosso dalla Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la Regione Lazio, Sicilia e Toscana e cofinanziato dalla Direzione Generale Integration and Community Care for Asylum and Refugees in Emergency, con l’obiettivo di migliorare la fase di accesso ai servizi sanitari territoriali per i titolari o richiedenti di protezione internazionale e casi speciali.

Nell’ambito dell’informativa Covid 19, il progetto ICARE si sta preparando all’accoglienza dei rifugiati ucraini,partendo dalla traduzione del materiale e le indicazioni necessarie sulle procedure per vaccinazioni, quarantene ed altre situazioni. Nella sezione Documentazione si trova molto altro materiale ancora.