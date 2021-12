Dopo l’iniziale messa a punto dell’organizzazione per le sedute vaccinali dedicate alla fascia 5-11 anni, Ausl Romagna ha deciso di aumentare i giorni a disposizione per la campagna vaccinale dei più piccoli, destinando a questa fascia di popolazione dal 27 dicembre in avanti, sedute vaccinali 7 giorni su 7, nelle ore pomeridiane nelle sedi provinciali e più sedute nelle sedi distrettuali.

Le sedi provinciali che dal 27 dicembre saranno aperte tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,30

Ravenna– CMP ( via Fiume Montone Abbandonato)

Forlì – Ospedale Morgagni-Pierantoni ( Padiglione Vallisneri-Punto Prelievi)

Cesena– Pediatria di Comunità ( Piazza Anna Magnani)

Rimini– sede provinciale Hub Vaccinale

Le sedi distrettuali saranno aperte dalle 14,30 alle 19,30 con sedute dedicate:

Faenza ( Fiera Pad. B) ; ( Martedì e Sabato)

Lugo (ospedale-padiglione C piano terra); ( Martedì e Sabato)

Cesenatico ( ospedale Marconi –ambulatori di pediatria di comunità); ( Tutti i martedì)

Riccione ( Hub vaccinale) ( Martedì e Sabato)

Nella giornata di ieri , le prenotazioni complessive erano 5.124. ( Cesena 844; Forlì 931; Ravenna 2131 e Rimini 1218).

Vista l’ampia offerta delle sedute dedicate per questa fascia d’età, predisposta da Ausl Romagna, è importante che i genitori provvedano alla prenotazione, per garantire in tempi brevi la copertura vaccinale ai propri figli. Chi aveva già provveduto, può eventualmente anticipare la data per la somministrazione, attraverso i consueti canali (sportelli Cup, Cuptel, Cupweb, Fascicolo Sanitario Elettronico e Farmacup).

Le sedute vaccinali dedicate ai ragazzi di questa fascia di età saranno presidiate dai pediatri ( Pls, ospedalieri e di Comunità).

I servizi di Pediatria di Comunità stanno continuando a chiamare telefonicamente i ragazzi con patologie croniche,e ad eseguire loro la vaccinazione contro il Covid.

La vaccinazione viene effettuata negli stessi ambulatori vaccinali, dove solitamente si recavano per la somministrazione degli altri vaccini

Come disposto dall’Agenzia Italiana del Farmaco, che ha dato il via libera l’1 dicembre, sarà somministrato il vaccino Comirnaty di Pfizer Biontech con una dose ridotta (un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti) e con formulazione specifica. La vaccinazione avverrà in due dosi a tre settimane di distanza l’una dall’altra.