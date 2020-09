Aumentano gli infortuni sul lavoro: più casi dichiarati all’Inail

Aumentano gli infortuni sul lavoro in provincia di Ravenna che passa dall’essere nel 2018 la terza provincia in regione per infortuni dichiarati all’Inail alla seconda posizione del 2019. Sono 2,7 gli infortuni accertati ogni 100 lavoratori nel nostro territorio. Un dato superiore anche alla media di tutta la Romagna che è arrivata a segnare il 2,5, con un aumento del 47% mentre in tutta Italia l’indice è di 1,7 ogni 100 lavoratori. Un indice però che non tiene conto del lavoro sommerso e degli infortuni non denunciati.

Ravenna ha così raggiunto la provincia di Forlì-Cesena. Al primo posto, a parimerito, Modena e Parma, con un indice uguale a 3. Rispetto all’Emilia-Romagna Ravenna inoltre è in controtendenza: mentre il dato regionale parla di una diminuzione degli infortuni sul lavoro, la realtà ravennate racconta di un aumento.