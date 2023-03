Dopo l’arresto di dicembre per detenzione e spaccio di stupefacenti era stato messo ai domiciliari, un 54 enne, residente in via Rasponi a Ravenna.

Questa misura cautelare non ha ostacolato l’attività illegale dell’uomo. Infatti da un controllo dei Carabinieri nell’appartamento “protetto” da un cancello di ferro, i militari hanno trovato di nuovo del hashish, un bilancino di precisione e anche un caricatore di pistola, senza proiettili.

Come riporta il Corriere di Romagna: “dalla perquisizione i militari hanno trovato 83,7 grammi di hashish, tenuti nascosti dentro la lavatrice. In cucina era invece conservato un bilancino di precisione, mentre all’interno di una scatola per scarpe nel ripostiglio i carabinieri hanno trovato un caricatore per pistola calibro 7,65, privo di proiettili: tutto il materiale è stato posto sotto sequestro penale.”

Apparso ieri davanti al tribunale, è stato convalidato l’arresto e l’uomo è di nuovo ai domiciliari, in attesa dell’udienza fissata a luglio.