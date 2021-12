Aumenta la solitudine a causa della pandemia: a Faenza parte progetto sperimentale | VIDEO

Parte a Faenza un nuovo progetto per contrastare la solitudine, oggi accentuata dalla pandemia. Nei prossimi giorni Comune di Faenza, Ausl Romagna, Caritas diocesana, Caritas parrocchiale e Pastorale della Salute faranno partire una fase sperimentale del progetto rivolto alla popolazione anziana per conoscere le situazioni di disagio legate alla solitudine. Saranno coperti tre territori del Comune di Faenza, le parrocchie di San Francesco, San Marco e Granarolo Faentino. Sono 1700 gli over 70 residenti nell’area circoscritta. 561 coloro che risultano vivere da soli, fra cui 107 di età superiore ai 90 anni. A contattare queste persone sarà una rete di volontari appositamente formati.