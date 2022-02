Nel weekend appena trascorso Atletica 85 Faenza BCC ha effettuato diverse trasferte che hanno portato a risultati importanti.

12 febbraio 2022, Padova – Campionato Regionale di prove multiple

A Padova Aurora Bacchini è diventata campionessa regionale di prove multiple indoor vincendo la gara. Da notare che nella stessa occasione sono stati assegnati anche i titoli regionali per Veneto e Trentino Alto-Adige e Aurora con 2.972 punti è arrivata seconda assoluta. Quella di Aurora è stata la terza prestazione stagionale in Italia. Prossimo appuntamento per lei tra un mese esatto sempre a Padova con i Campionati Italiani di categoria.

12 febbraio 2022, Padova – Campionati Italiani Indoor Master

Ad Ancona Andrea Collamati tiene alti i colori di A85 ai Campionati Italiani indoor Master sui 3000m di marcia chiusi in 17’18”, ottenendo il quarto posto. Grande soddisfazione per Andrea dopo i problemi tecnici degli anni passati.

2 febbraio 2022, Massa Lombarda (RA) – CdS Cross Provinciale

A Massa Lombarda ai CdS Cross Provinciali la categoria Esordienti di A85 Faenza si è presentata in gran numero alla gara, con ben 74 piccoli atleti dietro alla linea di partenza. Da segnalare i podi di Zeno Alboni (EM5), Nicola Placci (EM8) e Azzurra Artini (EF8).

Nella categoria Ragazzi due buoni quarti posti, mentre i Cadetti hanno conquistato l’intero podio con Luca Cattani, Gioele Angeli e Pietro Panzavolta.

13 febbraio 2022, Sanracangelo di Romagna (RN) – Circuito Marcia Pino Dordoni

A Santarcangelo di Romagna ottimo risultato per le Ragazze della marcia, con Maria Colta e Anita Ferri per la prima volta in campo e classificate rispettivamente 4a e 5a. Ottima prova inoltre per Beatrice Bertoni che taglia il traguardo al secondo posto.

13 febbraio 2022, Parma – Campionati Regionali Assoluti Indoor

A Parma si sono disputati i Campionati Regionali Assoluti Indoor e il portacolori faentino Mattia Ferri si è classificato secondo nel salto in alto con 1,95m (PB eguagliato). Molto bene anche Arianna Marocchi con 5,05m nel lungo e Corinna Gibbin con 1,45m nell’alto.

13 febbraio 2022, Modena – Campionato Invernale di lanci

A Modena durante la seconda fase dei lanci invernali, Luca Capra ha lanciato il giavellotto a ben 40,24m di distanza, che è la sua miglior prestazione in carriera.