Assohotel Confesercenti E.R. manifesta la propria soddisfazione per l’annuncio del ministro Gian Marco Centinaio di inserire nel decreto crescita il provvedimento che prevede il codice identificativo per tracciare gli affitti brevi.

Per il presidente di Assohotel Confesercenti E.R. Filippo Donati: “si tratta di uno strumento di certificazione che non può che migliorare l’offerta turistica in generale. Tutto ciò che riduce l’evasione fiscale e i fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale, consente di lavorare nel rispetto delle regole con un beneficio che ricade su tutti gli operatori del turismo. Siamo in attesa anche da parte della Regione E.R. delle prime azioni in tal senso.”