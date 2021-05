Presentata a Faenza “La Guida del Viaggiatore Geologo”, un opuscolo cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna per promuovere in cartografia, itinerari e storia il territorio della Romagna Faentina. Un progetto che vuole sensibilizzare la conoscenza del patrimonio scientifico e culturale dei geositi, mettendo in rete il territorio attraverso una partnership tra enti locali.