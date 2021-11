Asp: tutta l’opposizione unita chiede la commissione di controllo per esaminare i bilanci | VIDEO

Tutta l’opposizione unita chiede la commissione speciale sull’Asp. Lega, Fratelli d’Italia, Insieme per Cambiare, Per Faenza, e con loro anche Forza Italia, hanno presentato insieme in conferenza stampa la richiesta che verrà discussa in consiglio comunale per analizzare più approfonditamente la difficile situazione economica dell’Azienda Servizi alla Persona della Romagna Faentina. L’ente chiuderà l’anno con oltre 660 mila euro di perdite. Sarà il quarto anno consecutivo con un importante passivo. Per essere approvata, la richiesta di Commissione necessita di un terzo dei voti del consiglio comunale, quindi anche di voti di una parte della maggioranza.