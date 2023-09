Arrivano i biodistretti per diffondere la cultura del cibo biologico

Nascono i biodistretti in Emilia-Romagna. Approvata la proposta di legge di Europa Verde per dar vita sui territori ad una sorta di alleanza fra agricoltori, allevatori, trasformatori bio, cittadini, operatori turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni per diffondere la cultura del cibo biologico, i principi dell’agro-ecologia e favorire un modello di sviluppo sostenibile. Fra gli obiettivi anche l’interruzione dell’uso di sostanze chimiche in fertilizzanti e pesticidi che impoveriscono il suolo, a tutela persino delle api.

Europa Verde ha chiesto inoltre che il nuovo provvedimento regionale favorisca e semplifichi l’applicazione delle norme di certificazione biologica e ambientale. Prevista anche l’istituzione di un Osservatorio sui biodistretti.