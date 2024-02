Appartamento ripulito da due ladri lo scorso martedì in via Eraclea a Ravenna. Ad entrare in casa sono stati un uomo e una ragazza dopo aver scassinato la porta dell’abitazione, presumibilmente fra le 13 e le 14. I due ladri hanno rubato gioielli, denaro in contanti e diversi elettrodomestici, fra cui anche un aspirapolvere Dyson di ingente valore.

Il proprietario dell’appartamento è stato avvisato dall’allarme, ma non è riuscita ad intervenire in tempo. Le telecamere di videosorveglianza hanno però ripreso in volto una delle due responsabili, riconosciuta da alcuni residenti della zona che l’avevano vista aggirarsi per strada.

L’intera vicenda è stata denunciata alle forze dell’ordine.

Sempre in via Eraclea, lunedì mattina, è andato in scena un altro furto, denunciato ai carabinieri.