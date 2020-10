Un anziano ultra ottantenne ricoverato in gravi condizioni al Bufalini di Cesena dopo essere stato investito nella mattinata di domenica in Piazza delle Erbe da un’auto. L’uomo, dopo l’urto non molto violento, è però caduto a terra sbattendo il capo. Sul posto sono intervenuti il 118, con un’ambulanza e l’auto medica, e gli agenti della Polizia Locale della Romagna Faentina. Dopo le prime cure sul posto, l’anziano è stato trasportato con il codice di massima gravità al centro traumatologico romagnolo. Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine