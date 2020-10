Sono tutti negativi i tamponi eseguiti nella mattinata di sabato all’ospedale di Lugo sugli studenti dell’istituto Compagnoni e sui loro familiari. I 115 tamponi eseguiti in modalità drive through sono però per molte delle persone coinvolte solo il primo esame in attesa del termine della quarantena.

Tutti i compagni di classe della studentessa risultata positiva, infatti, dovranno rispettare la quarantena e dovranno sottoporsi ad altri esami prima di essere giudicati clinicamente negativi. Quasi tutti gli studenti delle altre tre classi, invece, potranno rientrare a scuola. Solo un piccolo gruppo, coloro che hanno avuto i contatti più stretti con la studentessa, dovrà continuare la quarantena.

Fra le persone esaminate ieri anche allievi e familiari delle scuole di Cotignola e Fusignano dove erano emerse altre positività. Negativi anche i test nella scuola Garibaldi di Ravenna.